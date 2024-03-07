Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира в 2023 году

Американский экономический журнал Forbes подвел итоги 2023 года, назвав самых высокооплачиваемых актеров. Учитывая безумную популярность "Оппенгеймера" и "Барби", можно было бы прийти к выводу, что Киллиан Мерфи, Марго Роби и Райан Гослинг стали "самыми богатыми". Это утверждение частично является правдой, потому что об одном из вышеперечисленных даже упоминание отсутствует.

Возглавил десятку американский актер и комик Адам Сэндлер, появившийся в 2023 году в "Загадочном убийстве 2" и мультфильме "Лео", а в 2024 году уже оказавшийся в "Астронавте". По данным Forbes, он заработал около $73 миллионов.

Наиболее высокооплачиваемые актеры 2023 года

1. Адам Сэндлер ($73 млн)

Кроме кинокарьеры актер также ездил по США с комедийными выступлениями. Всего их было 44, что позволило в сумме получить цифру, значительно большую за других.

2. Марго Роби ($59 млн)

Получить такой успех актрисе помог фильм "Барби", за который она имеет 12,5% всех доходов киноленты.

3. Том Круз ($45 млн)

Фанаты "Миссии невыполнимой" в 2023 году ожесточенно ждали продолжения культовой серии боевиков с Томом Крузом в главной роли, благодаря которой актер получил немалую прибыль.

4. Райан Гослинг ($43 млн)

Роль "обычного Кена" принесла Гослингу наибольший за всю жизнь 43-летнего актера гонорар. В частности, его балладу "I'm just Ken" на Spotify прослушали более 100 миллионов раз.

5. Мэтт Дэймон ($43 млн)

Благодаря собственной киностудии Artists Equity актер значительно пополнил свое состояние. А вот роль второго плана в культовом "Оппенгеймере" принесла ему всего $4 миллиона.

6. Дженнифер Энистон ($42 млн)

Актриса получает $2 миллиона долларов за каждый выпуск "Утреннего шоу" на AppleTV+, а также участие в "Загадочном убийстве 2" принесло ей немалые гонорары.

7. Леонардо Ди Каприо ($41 млн)

Появление в одной из самых выдающихся кинокартин 2023 года "Убийцы цветочной луны" позволило Ди Каприо получить немалую зарплату и снова напомнить о себе после перерыва в 2 года.

8. Джейсон Стейтем ($41 млн)

В 2023 году он стал инициатором трех крупных крупнобюджетных франшиз – "Форсаж 10", "Мег 2: Окоп" и "Неудержимые 4" – а также шпионской картины Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать".

9. Бен Аффлек ($38 млн)

Его режиссерство в фильме "Air Jordan" собрало $90 миллионов, что позволило актеру попасть в десятку самых высокооплачиваемых актеров.

10. Дензел Вашингтон ($24 млн)

Третья часть франшизы "Великий уравнитель" вышла в прокат в 2023 году, и все три фильма превысили 190 миллионов долларов в прокате по одной причине Дензел Вашингтон.

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