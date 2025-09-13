В Киеве пьяная водительница на переходе сбила военную и скрылась с места ДТП. Подробности и фото

В Киеве задержали водительницу, которая сбила военную и скрылась с места ДТП. Как оказалось, нарушительница находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Чтобы найти злоумышленницу, правоохранителям понадобилось несколько часов.

Что известно

Как рассказали полицейские, в субботу, 13 сентября, около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской произошло дорожно-транспортное происшествие.

"По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и сбила на женщину-пешехода, 23-летнюю военную. Последняя переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода. Потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована", – уточнили в пресс-службе.

После содеянного 44-летняя водитель скрылась с места происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали. Нарушительница заявляла полицейским, что за рулем находился ее муж, который якобы скрылся с места аварии. Правоохранители опровергли эту информацию и кроме того, установили, что злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения – в ее крови было обнаружено 3,11 промилле.

По данному факту ДТП с потерпевшей, совершенного в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины), начато досудебное расследование. Виновной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

