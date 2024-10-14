'Стыдно говорить': ведущий Богдан Буше раскрыл стоимость своего 'нелюксового' образа со шнурком вместо пояса. Видео

Блогер и ведущий Богдан Шелудяк, известный как Буше, стал новым героем рубрики "Сколько стоит ваш лук?" от Николаса Кармы. Он показал свой образ частично 5-летней давности, который не считает люксовым, хотя "может себе позволить" дорогие вещи.

Видео дня

Ведущий пошутил, что его наряды стоили всего 300 гривен. Вместе с тем Буше похвастался своим ремнем, самостоятельно придумавшим из шнуровки. Он объяснил, что "вытащил ее из летних кроссовок". Видео с разговором Николас Карма опубликовал в Instagram.

"Я как раз за 300 гривен одет. Блин, стыдно говорить. Короче, эта штука (куртка. – Ред.) висела у меня в гардеробе лет 5. 1000 гривен где-то. Есть немножко (катышек. – Ред.), – говорит Богдан Шелудяк. – Я тебе покажу свой ремень. Его я просто вытащил из летних кроссовок. Эти штаны, по-моему, стоят две с копейками тысячи гривен. Обувь – две с половиной".

Все вещи, которые надел блогер, в общей сложности стоили от 6,5 тысяч гривен. "Я могу иметь тяжелый люкс, но мне это, честно говоря, не очень интересно", – убеждал он.

В комментариях он также попытался пошутить, что не выглядит на "10 из 10" с отсылкой на свое скандальное заявление о том, какой должна быть женщина. "Да, давайте сразу: уже не 10 из 10, но на своем месте", – добавил мужчина.

Интересным для Кармы был также один аксессуар – зажигалка, висевшая из "ремня" джинсов. "Я не курю, но мне нравится, как она выглядит", – признался блогер.

К теме Николас Карма также спросил, употребляет ли Буше алкоголь, на что тот возразил. Сначала интервьюер предположил, что это из-за синдрома Гийена-Барре, о котором ранее сообщал Шелудяк, однако тот отметил, что нет, и сообщил важный нюанс: "Он существует в организме 2 недели, и через 2 недели он полностью парализует, если ты ничего с этим не делаешь".

Эту болезнь обнаруживают в 1 случае из 100 тысяч, и из-за нее ведущему сложно ходить и говорить. Шелудяк раньше сравнивал свое состояние с очень сильным алкогольным опьянением.

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