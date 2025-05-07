В апреле 2024 года, через 7 лет после начала расследования, суд наконец завершил подготовительное заседание по делу.

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Такой длительный процесс объясняется не только политической чувствительностью дела, но и тем, что обвинению сложно держать его "на плаву". С момента его открытия это дело вызывало многочисленные сомнения и подвергалось критике со стороны как специалистов, так и общественности. Не зря оно уже четыре раза закрывалось различными прокурорами САП и судьями ВАКС, ссылаясь на завершение срока досудебного расследования, отсутствие достаточных доказательств.

На этот раз подготовительное заседание также не стало исключением. В деле есть очевидные нарушения норм прокурором Савицким и судом под председательством судьи Мовчан. Все заседания есть в открытом доступе на YouTube – каждый может сам сделать выводы относительно объективности процесса. Какие же именно нарушения фиксируются в деле?

1. Ограничение прав защиты

Адвокаты пытаются получить важные для дела документы, но суд им отказывает.

Речь идет, в частности, об экспертизе Киевского государственного научно-исследовательского института, которая, по открытым данным, подтверждает правильность формулы "Роттердам+" и была проведена по инициативе стороны обвинения. Адвокатам было отказано не только в истребовании этого документа, но и в доступе к другим материалам, которые не были открыты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины.

Это нарушает принцип равенства сторон, состязательности и право на эффективную защиту.

Одному из адвокатов вообще не предоставили доступ к материалам ввиду того, что он является сотрудником адвокатского объединения, адвокаты которого уже получали доступ. Но это недопустимо, фактически суд и прокурор ограничили защиту в объеме доказательств для доказывания своей позиции в дальнейшем.

2. Управляемость процесса

Суд решил, что дело с якобы убытками в 39 млрд грн может рассматривать один судья, а не коллегия из трех. Сослались на "объективные причины", хотя они больше похожи на субъективные.

Суд не учел аргументы защиты относительно сложности дела, значительного количества участников судебного производства и общественного интереса, которые требовали большей процессуальной прозрачности.

3. Неудобные условия для адвокатов

Даже бытовые условия для защиты остаются неприемлемыми.

Один из адвокатов просил перенести слушания в больший зал, ведь в процессе участвуют около 30 человек.

В нынешнем помещении адвокаты не могут нормально работать – некоторым даже не хватает места за столом. Часть вынуждена сидеть среди слушателей.

Суд не принял никакого решения по заявленному ходатайству, то есть суд самоустранился от организации равных условий слушания для защиты и обвинения. Возможно это связано с нежеланием судьи ездить в другое помещение суда, в котором есть все условия для нормального и удобного рассмотрения дела!

4. Нарушение процедуры

Прокурор выступает гражданским истцом, хотя не имел на это соответствующих полномочий. Он не получал поручения от правительства и не согласовывал свою позицию.

И это лишь часть нарушений – список можно продолжать.

Подобные процессы создают впечатление заранее определенного результата, что подрывает доверие к антикоррупционной судебной системе в Украине.