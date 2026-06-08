Защищал Украину на фронте до 2025-го: в полиции сообщили детали о подозреваемом в подготовке покушения на Юсова

В Национальной полиции сообщили новые детали относительно мужчины, которого задержали за подготовку покушения на заместителя руководителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представителя ГУР Андрея Юсова. По данным следствия, подозреваемый является бывшим военным, который до 2025 года служил в ВСУ, а затем оставил службу по состоянию здоровья.

Видео дня

Правоохранители также заявляют о возможных контактах фигуранта с другими лицами, которых он пытался привлечь к преступлению. Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

По его словам, задержанный ранее проходил военную службу и участвовал в защите Украины. После 2025 года он покинул ряды Вооруженных сил, якобы из-за проблем со здоровьем и намеревался оформить инвалидность.

В полиции отмечают, что российские спецслужбы продолжают активно вербовать различные категории граждан, в том числе даже бывших военных. Небытов подчеркнул, что для таких структур "нет преград" в выборе исполнителей.

"По завербованному лицу – будто он бывший военный, который защищал наше государство до 2025 года, а дальше уже по состоянию здоровья оставил службу в ВСУ и намеревался получить инвалидность и таким образом выехать за границу - хочу сказать, что мы видим, что для спецслужб РФ на сегодня нет преград. Они могут вербовать даже бывших военных, это уже не говоря о, например, наркозависимых лицах", – отметил Небытов.

В Нацполиции сообщили, что задержание произошло после того, как следователи собрали достаточную доказательную базу для подозрения. После этого была проведена масштабная спецоперация.

Правоохранители провели более 20 обысков, во время которых изъяли вещественные доказательства. Также продолжается легализация негласных следственных действий и проверка возможных других участников группы.

На этом этапе следствия задержанным является один человек. В то же время полиция установила, что он контактировал с другими людьми и пытался привлечь их к подготовке резонансного преступления.

Расследование продолжается, а правоохранители проверяют все возможные связи подозреваемого.

Напомним, украинские правоохранители предотвратили попытку убийства у чиновника ГУР, которое готовил завербованный Россией агент, для этого он собирался использовать дрон. За убийство злоумышленнику россияне обещали 100 тыс. долларов. Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах утверждают, что ликвидировать Россия хотела представителя ГУР Андрея Юсова.

Как рассказывал OBOZ.UA, в конце апреля СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, которые готовили покушение на Героя Украины. Убийство генерал-майора ВСУ по заказу российских спецслужб готовили двое наркозависимых из Коростышева Житомирской области.

Теперь предателям грозит пожизненное пребывание за решеткой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!