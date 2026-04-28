Сработали на опережение: СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, которые готовили покушение на Героя Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали агентов РФ, которые готовили покушение на Героя Украины – генерал-майора ВСУ. Злоумышленниками оказались двое наркозависимых из Коростышева (Житомирская обл.).

Теперь предателям грозит пожизненное пребывание за решеткой. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 28 апреля.

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали заказное убийство Героя Украины – генерал-майора Сил обороны нашего государства. По результатам совместных действий на Житомирщине задержаны два агента РФ, которые готовили ликвидацию украинского воина", – говорится в сообщении.

По материалам дела, фигуранты попали в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где искали "легкий заработок на дозу".

После вербовки кураторы из РФ дали им так называемые тестовые задания. Правоохранители установили, что оба агента могут быть причастны как минимум к двум убийствам на территории северных регионов Украины.

Подготовка к покушению

Следствие выяснило, что фигуранты провели дополнительную разведку вблизи дома военного и согласовали с российскими спецслужбами детальный план убийства.

После этого они ожидали от куратора из РФ геолокацию тайника, откуда должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады возле его дома.

Сотрудники СБУ и Нацполиции сработали на опережение и задержали обоих киллеров еще на этапе подготовки.

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны, которые содержали доказательства их связи с российскими спецслужбами и подготовки покушения на украинского военного.

Какое наказание ожидает предателей

Сейчас им объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– за государственную измену, совершенную в условиях военного положения,

– за умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности в Одессе задержала агента российской ФСБ, которая также готовила убийство одного из командиров Сил специальных операций. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

