'Заработал' 2,6 млн грн: чиновника Главного госпиталя ВСУ разоблачили на 'схеме' для уклонистов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора разоблачили на "схеме" для уклонистов чиновника Главного госпиталя ВСУ. Злоумышленник зачислял в свое подразделение знакомых, которые не выходили на службу в государственное учреждение и фактически не выполняли никаких должностных обязанностей.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 11 февраля.

"Служба безопасности во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины ликвидировала схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ. По результатам совместных мероприятий задержан чиновник центра организации охраны и обороны объектов этого заведения", – говорится в сообщении.

Подробности дела

По информации следствия, клиентами чиновника были граждане призывного возраста, которые избегали мобилизации. После формального зачисления в оборонное ведомство их фиктивно оформляли на военную службу. Зарплатные карточки таких "военнослужащих" хранились у фигуранта, который снимал с них средства.

Установлено, что с мая 2022 года он незаконно получил таким образом 2,6 млн гривен. Во время обысков у задержанного изъяли наличные и документы, подтверждающие его противозаконные действия.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

"Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

К тому же о подозрении сообщили двум его "клиентам". Их действия квалифицировали как уклонение от прохождения военной службы путем самокалечения или иным способом в условиях военного положения, что предусматривает наказание до 10 лет заключения.

