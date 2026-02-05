СБУ разоблачила агента РФ, который готовил новые удары по энергетике Кривого Рога. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-пушечные атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. По материалам дела, приоритетными "целями" врага были местные тепло- и электрогенерирующие предприятия.

Что известно

Для корректировки по ним вражеских ударов фигурант проводил доразведку вблизи энергообъектов, чтобы выяснить их техническое состояние после российских обстрелов и "отчитаться" перед россиянами.

"Наведением российских атак занимался завербованный врагом 31-летний помощник машиниста одного из горнодобывающих предприятий региона. В поле зрения ФСБ он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах", – информируют силовики.

Чтобы получить разведданные, завербованный объезжал местность на общественном транспорте, из окна которого фотографировал внешние фасады энергообъектов, а также обращал внимание на локации личного состава и военной техники ВСУ.

Силовики СБУ "сыграли на опережение", задержав горе-разведчика по месту жительства, когда он вернулся после вылазки и готовил "доклад" в Москву. Во время обысков у задержанного изъято два смартфона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с ФСБ

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ"Госизмена в условиях военного положения", и взяли под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Харькове сотрудники СБУ задержали 61-летнюю преподавательницу иностранного языка, которую подозревают в сотрудничестве с российским Главным разведуправлением. Женщина готовила координаты для новых авиаударов по городу.

Также силовики ведомства сорвали подготовку новых ракетно-дронных атак РФ по Хмельницкой области, задержав агента ФСБ. Мужчина координировал удары по региону, собирая через соцсети информацию об украинских военных объектах. Полученные данные враг планировал использовать для обхода системы противовоздушной обороны.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Днепре контрразведка СБУ разоблачила агента ГРУ РФ, который организовал шпионскую деятельность с привлечением собственного 17-летнего сына. Злоумышленник корректировал удары российских оккупантов по объектам оборонно-промышленного комплекса города, собирая данные о стратегических предприятиях.

