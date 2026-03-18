Наркотики в консервах, павербанках, роутерах и телефонах: полиция заблокировала наркотрафик в два режимных объекта. Фото и видео

Правоохранительные органы заблокировали масштабный наркотрафик в два режимных объекта. Запрещенные вещества поставлялись в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию.

Наркотики перевощили в консервах, банках с медом и вареньем, роутерах и телефонах. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

К наркотрафику в колонию и СИЗО оказались причастны работник колонии, лица с уголовным прошлым, "смотрящий" в СИЗО и осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении. Наркотики и психотропы тщательно маскировали в пищевых продуктах, средствах гигиены и технике, а затем передавали по почте в места содержания.

Все фигуранты познакомились друг с другом во время пребывания в местах лишения свободы. За организацию наркотрафика и последующий сбыт в Старобабановской исправительной колонии отвечал 25-летний заключенный с уголовным статусом, в Киевском следственном изоляторе – так называемый смотрящий.

Сообщники на свободе делали тайники с метадоном и каннабисом в пищевых продуктах – консервах, меде, варенье, кексах, печенье, хлебе, сгущенке, средствах гигиены – гелях для душа, влажных салфетках, технике – роутерах и телефонах. Впоследствии по почте посылали их в СИЗО и исправительную колонию. Там посылки получали другие участники и, по указанию организаторов, распространяли наркотики на территории учреждений.

Наркодилерам светит 12 лет тюрьмы

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи Шевченковского управления полиции города Киева задокументировали всю преступную цепь и установили причастность фигурантов по меньшей мере к двум десяткам эпизодов.

Правоохранители провели меры по блокированию наркотрафика. По их результатам по местам проживания фигурантов и их содержание изъяли наркотики и психотропы, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями, банковские карты, патроны разного калибра, а также более 18 тыс. долларов.

Следователи сообщили о подозрении пяти фигурантам, среди которых и работнику Старобабановской исправительной колонии. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

