Задержаны 158 торговцев людьми, спасено более тысячи пострадавших: украинские полицейские присоединилась к международной операции. Фото

С 1 по 6 июня 2025 года в 43 странах мира прошла масштабная международная полицейская операция "Global Chain", направленная на борьбу с организованными преступными группировками, которые занимаются торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда и попрошайничества. Украинские полицейские также присоединилась к этой международной операции.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что в рамках "Global Chain" спасено 1 194 пострадавших людей.

Координацию операции осуществляли Европол, Интерпол и агентство Frontex. К международному штабу в штаб-квартире Frontex присоединились также представители Департамента миграционной полиции и Госпогранслужбы Украины.

Всего в мероприятиях спецоперации приняли участие около 15 тысяч правоохранителей, среди которых полицейские, пограничники, таможенники, инспекторы труда и налоговики.

Они задержали 158 человек, которых подозревают в торговле людьми. Кроме этого, в ходе дальнейших расследований правоохранители идентифицировали еще 205 подозреваемых в противоправной деятельности, и проверяют их в рамках открытых производств.

Среди пострадавших были люди родом из 64 стран. Больше всего среди них граждан Румынии, Украины, Колумбии, Китая и Венгрии.

В Украине в ходе операции миграционная полиция разоблачила 7 человек, причастных к торговле людьми, и спасла девять пострадавших. Открыты уголовные производства по статьям 149, 303 и 332 Уголовного кодекса Украины.

В частности, в Одесской области 27-летнюю женщину задержали при попытке продать двух украинок в сексуальное рабство в одну из стран ЕС.

А на Львовщине правоохранители разоблачили 51-летнюю женщину, которая завербовала человека с инвалидностью для фиктивного брака со своим сыном, чтобы избежать его мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье правоохранители разоблачили канал торговли людьми, который организовала 23-летняя жительница города Чоп. Она переправляла женщин за границу для сексуальной эксплуатации, прикрываясь обещаниями о высокооплачиваемой работе в странах Ближнего Востока.

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