Продавала женщин в бордели в Катаре: жительницу Закарпатья задержали за торговлю людьми. Фото

На Закарпатье правоохранители разоблачили канал торговли людьми, который организовала 23-летняя жительница города Чоп. Она переправляла женщин за границу для сексуальной эксплуатации, прикрываясь обещаниями о высокооплачиваемой работе в странах Ближнего Востока.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что канал действовал длительное время и был ликвидирован совместно с миграционной полицией.

Женщина специально подыскивала потенциальных жертв среди тех, кто находился в затруднительном положении или нуждался в деньгах. Им обещали высокооплачиваемую "работу" в странах Ближнего и Среднего Востока.

Во время одной из операций оперативники зафиксировали попытку незаконной переправки двух молодых украинок через пункт пропуска "Чоп (Страж)" в Чехию. Оттуда их планировали отправить в бордели в Катаре и Иордании.

Организатор задержали в Чопе в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков в ее жилищах изъяли доказательства - документы, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и другую технику, которую, вероятно, использовали для организации преступления.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми". Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 302 000 тысячи гривен. Следственные действия продолжаются.

Напомним, украинские правоохранители разоблачили дерзкую схему вербовки женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. 37-летнюю женщину, которая обещала высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии, задержали прямо на границе вместе с группой женщин, которых она пыталась вывезти из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!