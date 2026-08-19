Задержанного за взяточничество начальника Николаевского областного ТЦК отстранили от должности: новые подробности дела

Начальника Николаевского областного ТЦК отстранили от должности и поместили под стражу с возможностью внесения залога. Чиновника подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 15 тысяч долларов США.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 млн 659 тыс. грн.

В чём подозревают чиновника

По данным следствия, начальник областного ТЦК требовал 15 тысяч долларов за то, чтобы не принимать мобилизационные меры в отношении трех военнообязанных.

Речь идет, в частности, о:

- снятие трех мужчин с розыска в системе "Оберег";

- неприменение в отношении них мобилизационных мер;

- создание условий для их дальнейшего сохранения за местом работы.

Кроме того, по данным следствия, чиновник обещал помочь еще в одной ситуации – чтобы уже мобилизованного гражданина не принимали в воинскую часть, а направили на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Напомним, что, по данным СМИ, речь идет о полковнике Виталии Кулише.

Чиновнику сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Согласно санкции статьи, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Дело главы Николаевского ТЦК

Напомним, главу Николаевского областного ТЦК полковника Виталия Кулиша задержали с поличным – когда он получал очередную часть взятки.

Он требовал 15 тысяч долларов за содействие в уклонении от мобилизации, извлечение данных из системы "Оберег", бронирование и направление на повторную ВЛК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве правоохранители задержали во время получения взятки начальника Николаевского областного ТЦК СП. Чиновник получил 15 тысяч долларов за уклонение от мобилизации.

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