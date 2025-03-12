За рулем авто находился владелец диппаспорта: служебный пес помог раскрыть схему незаконного выезда из Украины. Видео

6 марта на пункте пропуска "Краковец" служебный пес помог разоблачить незаконную схему выезда уклонистов за границу. В салоне авто находились: водитель гражданин Палестины, владелец дипломатического паспорта и пассажирка – гражданка Украины, они пытались вывезти двух молодых людей.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. В настоящее время идет расследование.

"6 марта в 22:23 на выезд из Украины прибыл автомобиль Toyota, которым управлял гражданин Палестины, владелец дипломатического паспорта. Пассажиркой была гражданка Украины. После прохождения контроля сработала служебная собака "Аста", что вызвало подозрение у пограничников", – говорится в сообщении.

Работники ГПСУ получили разрешение на осмотр транспортного средства от руководства, но владелец не захотел открывать автомобиль без присутствия дипломатов и МИД.

Только в 09:50 водитель добровольно предоставил автомобиль для проверки. В середине машины на задних сиденьях обнаружили двух граждан Украины 1998 и 1991 года рождения.

"Обоих задержали на трое суток для выяснения обстоятельств и поместили в пункт временного содержания (ПТТ) 7-го пограничного отряда во Львове. Гражданин Палестины и пассажирка подали заявления о возвращении на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Двое молодых людей под конвоем отправили в ПТТ во Львове. Продолжается расследование в рамках ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу).

Напомним, 10 марта стало известно, что на автодороге Одесса – Рени пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали водителя микроавтобуса. Он пытался незаконно перевезти трех мужчин призывного возраста в Молдову. 54-летний торговый представитель вез людей вместо товара. Мужчина действовал в сговоре с онлайн-организаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Уклонист решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог. Нарушителя, просящего о помощи, искали более 7 часов.

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