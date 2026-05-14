'Я лично проплатил': адвокат Ермака сообщил, где находится его подзащитный

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, которому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, сейчас находится в следственном изоляторе. Его защитник заявил, что за подзащитного продолжают собирать средства для внесения залога.

Видео дня

Об этом адвокат Ермака Игорь Фомин сообщил в эфире телемарафона. По его словам, защита уже профинансировала для Ермака платную камеру в СИЗО.

Адвокат говорит, что не знает точного места пребывания Ермака

Фомин заявил, что сейчас Ермак находится в следственном изоляторе, однако точного места его содержания он не знает.

"Ни один человек не знает, где находится человек. Это ненормально. Я знаю, что мы ему проплатили там камеру, видимо, он там, ну, не знаю. Я лично проплатил", – сказал адвокат.

В то же время он отметил, что не может подтвердить, находится ли его подзащитный именно в платной камере, или в другом помещении СИЗО.

За Ермака продолжают собирать залог

По словам Фомина, продолжается сбор средств на залог для бывшего главы ОП.

Адвокат отметил, что не имеет подтверждения точной суммы, которая уже поступила, однако предполагает, что собрано не менее половины необходимых средств.

"У меня есть информация, что люди перечисляют деньги. Но я не знаю, зашли ли они и зачислены ли, потому что наша банковская система, с ней очень сложно работать на сегодня", – пояснил он.

Фомин также уточнил, что после полного внесения залога соответствующие документы должны передать из Высшего антикоррупционного суда в СИЗО, после чего Ермака могут освободить из-под стражи.

Кто уже внес залог за Ермака

По информации журналистов проекта"Схемы", по состоянию на 14 мая за Андрея Ермака уже внесли 14 500 666 гривен залога.

Средства предоставили трое физических лиц. Самый большой вклад – 8 миллионов гривен – сделала руководитель заповедника Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" Роза Тапанова.

Еще 6,5 миллиона гривен, по данным журналистов, внес адвокат Сергей Свириба – бывший партнер адвокатского объединения Asters и одногруппник Ермака.

Кроме того, 666 гривенна залог перевел украинский актер и продюсер Григорий Гришкан. В комментарии журналистам он не объяснил своего решения, но заявил, что готов лично рассказать "о своем поступке и будущем Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Через два дня рассмотрения дела фигуранта коррупционного дела отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 140 млн гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!