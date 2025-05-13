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По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

Надежда Данищук
Расследование
3 минуты
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По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

СБУ и Нацполиция разоблачили новые попытки России расшатать внутреннюю ситуацию в столице и прифронтовых регионах Украины. Правоохранители задержали пятерых человек, которые осуществляли поджоги по заказу спецслужб РФ в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве.

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Среди задержанных 14-летний подросток, который пытался поджечь синагогу в Кривом Роге, другие – поджигали военные авто и оборудование Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, на Днепровщине задержаны два дезертира, которые за обещания быстрого "заработка" согласились уничтожать служебные авто ВСУ.

По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

"После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта", – рассказали в СБУ.

Впрочем, осуществить намерения предателям не удалось – злоумышленников задержали сразу после первого же поджога.

По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

А в Кривом Роге задержан 14-летний парень, который по заказу вражеских спецслужб пытался сжечь местную синагогу. Для этого он изготовил два "коктейля Молотова". По инструкции российских кураторов подросток дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег входную дверь здания.

По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото
По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

По материалам дела, несовершеннолетнего завербовали, когда он искал "легкие деньги" в телеграмм-каналах.

На Харьковщине задержали 22-летнего агента ФСБ, который по поручению российских спецслужб поджигал релейные и батарейные шкафы Укрзализныци. Таким образом оккупанты надеялись вывести из строя энергооборудование, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.

По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото
По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото
По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото
По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

В Киеве также задержан несовершеннолетний пособник оккупантов. 16-летний студент одного из профтехучилищ Винницкой области по указанию российских спецслужб приехал в столицу, чтобы жечь военные внедорожники.

По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

Правоохранители задержали подростка, когда он пытался сжечь служебный мультивен оператора БпЛА Национальной гвардии Украины.

По всем фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Им грозят различные тюремные сроки – до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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