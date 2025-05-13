По заказу ФСБ пытались уничтожить синагогу и военные авто: в Украине задержали еще пятерых поджигателей. Фото

СБУ и Нацполиция разоблачили новые попытки России расшатать внутреннюю ситуацию в столице и прифронтовых регионах Украины. Правоохранители задержали пятерых человек, которые осуществляли поджоги по заказу спецслужб РФ в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Видео дня

Среди задержанных 14-летний подросток, который пытался поджечь синагогу в Кривом Роге, другие – поджигали военные авто и оборудование Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, на Днепровщине задержаны два дезертира, которые за обещания быстрого "заработка" согласились уничтожать служебные авто ВСУ.

"После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта", – рассказали в СБУ.

Впрочем, осуществить намерения предателям не удалось – злоумышленников задержали сразу после первого же поджога.

А в Кривом Роге задержан 14-летний парень, который по заказу вражеских спецслужб пытался сжечь местную синагогу. Для этого он изготовил два "коктейля Молотова". По инструкции российских кураторов подросток дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег входную дверь здания.

По материалам дела, несовершеннолетнего завербовали, когда он искал "легкие деньги" в телеграмм-каналах.

На Харьковщине задержали 22-летнего агента ФСБ, который по поручению российских спецслужб поджигал релейные и батарейные шкафы Укрзализныци. Таким образом оккупанты надеялись вывести из строя энергооборудование, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.

В Киеве также задержан несовершеннолетний пособник оккупантов. 16-летний студент одного из профтехучилищ Винницкой области по указанию российских спецслужб приехал в столицу, чтобы жечь военные внедорожники.

Правоохранители задержали подростка, когда он пытался сжечь служебный мультивен оператора БпЛА Национальной гвардии Украины.

По всем фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Им грозят различные тюремные сроки – до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!