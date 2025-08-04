Вымогал $14 тыс. у уклониста: в Хмельницкой области во время получения взятки задержали подполковника полиции. Фото

Правоохранители во время получения взятки задержали в Хмельницкой области подполковника полиции. Он обвиняется в том, что требовал $14 тысяч у уклониста.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что старший следователь СУ ГУНП области был задержан во время получения $4 тысяч неправомерной выгоды.

По данным следствия, подполковник полиции требовал у местного жителя, который находится в административном розыске за нарушение воинского учета, $14 тысяч неправомерной выгоды. За указанную сумму средств чиновник обещал повлиять на медицинских работников для принятия ими решения о присвоении разыскиваемому мужчине группы инвалидности.

4 августа, во время получения части из оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 4 000 долларов США работник полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование в отношении трех работников Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки, что на Ривненщине. Они обвиняются в том, что сначала избили, а затем противоправно мобилизовали мужчину.

Напомним также, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю из Харькова. Он обвиняется в том, что устроил уклонисту сопровождение в ТЦК для снятия с розыска.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили чиновника Киевского ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов США.

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