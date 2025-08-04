На Ривненщине будут судить сотрудников ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину: детали дела

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении трех работников Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки что на Ривненщине. Они обвиняются в том, что сначала избили, а затем противоправно мобилизовали мужчину.

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Об этом сообщает Государственная служба расследований. Отмечается, что обвинительные акты направлены в суд.

"В феврале 2025 года в селе Иванне Ровенской области трое работников ТЦК заметили мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном авто. После отказа мужчины остановиться, его сбили. Мужчина выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, что разозлило работников ТЦК. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затянули в автомобиль", – говорится в сообщении ГБР.

Далее двое работников ТЦК решили "наказать" мужчину и нанесли многочисленные удары в разные части тела и головы. В результате он получил легкие телесные повреждения.

В ГБР добавили, что побои прекратились только после того, как военнообязанный"пошел на диалог". Впоследствии он прошел ВВК и был мобилизован в армию.

Детали дела

В июне 2025 года ГБР сообщило о подозрении вышеуказанным лицам. В ходе расследования они полностью признали свою вину и после завершения судебного процесса сообщили о намерении перевестись в различные боевые бригады.

Фигуранты обвиняются по следующим статьям:

– Ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора".

– Двое из них также по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины "Истязание, совершенное группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Недавно в Ровно мужчина выиграл суд по делу против представителей терцентра комплектования и социальной поддержки. Он пожаловался, что те мобилизовали его, несмотря на наличие отсрочки и бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в полицию обратился мужчина с заявлением об избиении его 49-летнего брата в помещении ТЦК, что в Индустриальном районе города. По словам заявителя, перед нанесением телесных повреждений между мужчиной и военными произошел конфликт. После этого пострадавшего доставили в медучреждение, а следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК.

В Харьковском областном ТЦК и СП подтвердили инцидент в Немышлянском РТЦК. Правда, по их информации, пострадавший является бывшим военным, а "конфликт начался из-за взаимного недоразумения".

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