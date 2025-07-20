На Волыни мужчина с лопатой бросился на представителей ТЦК: что известно

В Волынской области мужчина набросился с лопатой на представителей терцентра комплектования, нанеся одному из них забойные раны. Такой была реакция военнообязанного гражданина на требование предъявить военно-учетные документы.

Видео дня

Инцидент произошел 12 июля 2025 года в селе Дубовое Ковельского района. После распространения в сети видео в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали детали.

Отмечается, что во время выполнения служебных обязанностей работники ТЦК проверяли военно-учетные документы у граждан, как на одного из военнослужащих центра было совершено нападение.

"Около 14:00 неустановленный гражданин, в ответ на законное требование предъявить документы, внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места события скрылся", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как часть военнослужащих отъехали подали от места проверки, в то время как мужчина продолжил бегать и размахивать лопатой.

Известно, что пострадавшего военнослужащего доставили в травматологический пункт больницы. После медицинского осмотра ему диагностировали закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения, а также забойную рану правой щеки.

На место инцидента оперативно прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции. Мужчине, совершившему нападение, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины.

В Волынском областном ТЦК призвали граждан не прибегать к агрессивным действиям против представителей сил обороны Украины.

"Напоминаем, что умышленное нанесение телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству Украины", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что в Украине "демонизируют" ТЦК. Нардеп-"киборг" уверен, что это – следствие бездействия других государственных органов, которые самоустранились от собственных обязанностей по мобилизации, чтобы не притягивать негатив на себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!