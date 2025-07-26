На Полтавщине группа гражданских напала на микроавтобус ТЦК: некоторым из мобилизованных удалось убежать

В Полтавской области группа гражданских лиц совершила нападение на микроавтобус работников территориального центра комплектования (ТЦК). В результате противоправных действий транспорт получил повреждения.

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Об этом сообщили на Facebook-странице "Полтавский областной ТЦК и СП" 26 июля. Там добавили, что части мобилизованных граждан удалось бежать.

"Очередной повод российским пропагандистам дала нездоровая часть общества Полтавщины. Вследствие препятствования законной деятельности ТЦК и СП Вооруженные Силы Украины недополучили пополнение, соответственно кто-то из военных на фронте потерял возможность отдохнуть", – говорится в сообщении.

Детали нападения

Инцидент произошел 25 июля около 20 часов вечера. Группа гражданских перекрыла дорогу машине, в которой в учебный центр ехали мобилизованные мужчины.

"В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", – указано в сообщении.

В Службу безопасности Украины направлено представление по фактам препятствования законной деятельности ВСУ со стороны гражданских лиц. В случае мобилизованных военнослужащих, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ), сообщено Государственное бюро расследований.

Какое наказание ожидает граждан за вмешательство в работу ВСУ

В Полтавском ТЦК отметили, что препятствование работе ВСУ является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Если же такие действия повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, то наказание может достигать от восьми до пятнадцати лет заключения.

В ТЦК также напомнили: после выдачи приказа начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве по мобилизации, гражданское лицо официально приобретает статус военнослужащего.

В случае, если такое лицо оставляет транспортное средство по дороге в учебный центр или сам центр во время обучения его действия квалифицируются как самовольное оставление воинской части или места службы. Что является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

"Если же он (гражданин. – Ред.) уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана – он подпадает под санкцию статьи 409 УК – от 5 до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

25 июля в сети начали распространять видео, где в Кропивницком человеку якобы стало плохо во время общения с представителями ТЦК. Однако представители центра территориального комплектования объяснили, что обнаруженный мужчина "нарушил требования воинского учета в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях". А приступ болезни он симулировал.

Ранее, 12 июля, на Волыни мужчина набросился с лопатой на представителей терцентра комплектования и нанес одному из них убойные раны. Таким образом военнообязанный отреагировал на требование предъявить военно-учетные документы. Пострадавшего военнослужащего доставили в медицинское учреждение. После осмотра ему диагностировали закрытый перелом основной фаланги первого пальца и убойную рану правой щеки.

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