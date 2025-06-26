Врал, что является владельцем автошколы: в Харькове задержали дельца, который за деньги организовывал права 'под ключ'. Фото

В Харькове правоохранители разоблачили схему незаконного оформления водительских удостоверений. 44-летнего инструктора задержали во время получения взятки за "помощь" в сдаче экзамена без фактического прохождения обучения.

Видео дня

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 44-летнему мужчине в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, инструктор пообещал женщине, которая хотела получить права категории "B", полное оформление документов – без посещения занятий. Кроме того, он заверил, что "решит" вопрос с экзаменом через знакомства в сервисном центре МВД.

Сам фигурант работает инструктором по вождению в Харькове, но, чтобы дать женщине понять, что он "влиятельное лицо", солгал, что является еще владельцем автошколы.

Кроме того, перед сдачей экзамена он провез женщину по маршруту, который позже и выпал ей во время практики в сервисном центре МВД. Во время самого экзамена мужчина находился в учебном авто и помогал "клиентке" за рулем, используя дублированные педали.

После успешной сдачи экзамена, на парковке возле ТСЦ МВД, инструктор открыл багажник авто и предложил положить туда 10 тысяч гривен, что она и сделала. В этот момент его задержали оперативники.

Напомним, в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) обнаружили схему хищения бюджетных средств на закупке грузовых авто для военных. Чиновники-владельцы вместе с сообщниками присвоили более 64 млн грн на подстроенном тендере. Во время обысков у фигурантов нашли наличные на сумму, эквивалентную более 105 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!