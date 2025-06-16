Наличка на 105 млн в пакетах "Новой почты": чиновники Госспецтранспорта на Львовщине погорели на крупной коррупции

В Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) обнаружили схему хищения бюджетных средств на закупке грузовых авто для военных. Чиновники-дельцы вместе с сообщниками присвоили более 64 млн грн на подстроенном тендере. В ходе обысков у фигурантов нашли наличные на сумму, эквивалентную более 105 млн грн.

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Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области. Как свидетельствуют фото, опубликованные ведомством, внушительный запас наличности хранили в пакетах "Новой почты":

Как установило расследование, к разоблаченной схеме был причастен начальник одного из отделов управления логистики администрации ГССТ. "Он привлек нескольких должностных лиц из воинской части, которая выступала заказчиком авто, а также представителей аффилированной коммерческой структуры", – говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью 2024 года этот чиновник ГССТ "организовал" победу в тендере по закупке автомобилей подконтрольной фирме. Связанная с ним компания в итоге "выиграла" тендер, хотя ее предложение было на 64 млн грн дороже, чем у конкурентов.

В ходе расследования правоохранители провели ряд обысков. В результате у фигурантов обнаружили и изъяли:

наличность в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 105 млн грн – происхождение этих средств еще проверяется;

документацию;

мобильные телефоны;

печати и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 и ч. 5 ст. 27 – "превышение служебных полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям" и "пособничество". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Следствие пока что продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также ищут других возможных участников схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине разоблачили масштабную схему по растрате государственного имущества в Кривом Роге. В результате преступных действий местному бюджету нанесен почти 30 млн грн убытков, а почти половина жителей города осталась без горячей воды.

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