Возросло количество пострадавших: в деле о мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова – новый поворот

Подозреваемый в мошенничестве во время сбора средств на дорогостоящий препарат для лечения СМА львовянин Назарий Гусаков вернулся в Украину из Италии. Ему правоохранители вручили уведомление об изменении подозрения.

Видео дня

В частности, практически втрое возросло количество потерпевших по делу и почти вдвое – сумма нанесенного ущерба. Подробности раскрыл генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Назарию Гусакову изменили подозрение

Генпрокурор рассказал, что подозреваемый в мошенническом сборе средств на лечение СМА Назарий Гусаков вернулся в Украину из Италии, где он с лета прошлого года якобы проходил лечение.

"Ему вручено уведомление об изменении подозрения. Правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования возросло количество пострадавших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн", – пояснил Кравченко.

Он напомнил, что, по данным следствия, Гусаков организовал в социальных сетях и Telegram-каналах кампанию по сбору средств, ссылаясь на критическую потребность в дорогостоящем препарате для лечения СМА. Однако, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал это лекарственное средство бесплатно за счет местного бюджета.

Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee Гусаков использовал информационную поддержку известных медийных лиц и инфлюенсеров.

"Следствие считает, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды", – подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что по месту жительства подозреваемого правоохранители провели обыски и изъяли мобильный телефон и флеш-накопители. Сейчас продолжается их дополнительное исследование.

"В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предполагается, что он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или направления в укрытие во время воздушной тревоги", – подчеркнул Кравченко.

Что предшествовало

OBOZ.UA уже рассказывал, что еще с лета прошлого года Нацполиция расследует возможное мошенничество по делу львовянина Назария Гусакова. В рамках уголовного производства во Львове и Киеве провели серию обысков у лиц, которые могут быть причастны к организованным подозреваемым сборам средств и переводу их в криптовалюту.

Правоохранители также устанавливали круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий, в которых подозревают Гусакова.

Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В местах проживания Гускова и привлеченных им к сбору средств и переводу денег в криптовалюту лиц провели ряд обысков.

Правоохранители задокументировали факты нецелевого использования благотворительных средств и искали вероятных сообщников львовянина, также анализировалось движение средств по криптовалютным кошелькам и банковским счетам.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как у украинцев, переводивших Гусакову деньги, возникли вопросы к нему, в частности из-за отказа предоставить какие-либо подтверждения закупки лекарств, он выехал за границу. А за дело львовянина с диагнозом "спинальная мышечная атрофия", который собирал деньги на дорогие препараты, бесплатно предоставляемые государством, взялись правоохранительные органы.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по ситуации вокруг Гусакова. Тогда министр в докладе главе государства рассказывал, что в возможной мошеннической схеме "были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!