Во Львове задержали двух подростков, которые заложили взрывчатку под автомобиль военного: были завербованы врагом. Фото

СБУ и Нацполиция во Львове предотвратили очередной теракт, который готовили подростки по заданию российских спецслужб. Правоохранители действовали быстро и обезвредили взрывчатку еще до того, как она могла сработать.

Видео дня

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении двух агентов рф, пытавшихся осуществить диверсию. По материалам дела, парень и девушка искали "легкие деньги" в анонимных телеграм-каналах, а в результате попали под влияние вражеских кураторов. СБУ уточнила, что подозреваемых задержали "на горячем" во время закладки взрывного устройства под военный автомобиль.

Следователи установили, что речь идет о 17-летнем жителе Днепропетровщины и его 16-летней знакомой из Черкасской области. Их действия координировали российские спецслужбы.

По указанию кураторов подростки приехали во Львов, где достали из тайника рюкзак с 4,5 кг взрывчатки и металлическими элементами. Далее они отследили машину военного и оставили под ней самодельное устройство.

Рядом с автомобилем фигуранты установили телефон с камерой для онлайн-трансляции. Это должно было позволить врагу наблюдать за подрывом в режиме реального времени. Правоохранители задержали несовершеннолетних сразу после того, как те завершили подготовку теракта.

Прокуроры уже объявили им подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, диверсия и препятствование деятельности ВСУ. За эти преступления предусмотрены различные сроки заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 25 августа сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

