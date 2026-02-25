Теракт в центре Львова: в больницах остаются 10 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии

Вследствие теракта во Львове в ночь на 22 февраля пострадали 25 человек. По состоянию на вторник, 24 февраля, в медучреждениях города оставались 10 раненых, состояние трех из них тяжелое.

Об этом сообщили во Львовском городском совете. Там отметили, что из больниц Первого медицинского объединения выписали еще двух пострадавших.

В больнице святого Пантелеймона сейчас находятся девять пострадавших. Трое из них – в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжелое.

Еще один пострадавший получает помощь в больнице святого Луки – он находится в хирургическом отделении.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметили в горсовете.

Там напомнили, что в результате теракта 25 человек получили ранения, часть пострадавших госпитализировали. Большинство из раненых – работники полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительницей теракта во Львове оказалась 33-летняя жительница Ривненской области, которую российские кураторы завербовали онлайн. После подрывов она планировала покинуть территорию Украины, однако этому плану помешали Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Подозреваемую задержали в течение 10 часов с момента теракта. Сейчас с ней проводят следственные действия. Также изучают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

