Теракт в центре Львова: в больницах остаются 10 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии
Вследствие теракта во Львове в ночь на 22 февраля пострадали 25 человек. По состоянию на вторник, 24 февраля, в медучреждениях города оставались 10 раненых, состояние трех из них тяжелое.
Об этом сообщили во Львовском городском совете. Там отметили, что из больниц Первого медицинского объединения выписали еще двух пострадавших.
В больнице святого Пантелеймона сейчас находятся девять пострадавших. Трое из них – в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжелое.
Еще один пострадавший получает помощь в больнице святого Луки – он находится в хирургическом отделении.
"Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметили в горсовете.
Там напомнили, что в результате теракта 25 человек получили ранения, часть пострадавших госпитализировали. Большинство из раненых – работники полиции и военнослужащие Нацгвардии.
Как сообщал OBOZ.UA, исполнительницей теракта во Львове оказалась 33-летняя жительница Ривненской области, которую российские кураторы завербовали онлайн. После подрывов она планировала покинуть территорию Украины, однако этому плану помешали Национальная полиция и Служба безопасности Украины.
Подозреваемую задержали в течение 10 часов с момента теракта. Сейчас с ней проводят следственные действия. Также изучают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
