Во Львове толпа напала на машину ТЦК и силой вытащили мужчину: подробности

Во Львове во время мобилизационных мероприятий произошел конфликт между работниками ТЦК и группой гражданских. Толпа окружила служебный автомобиль военных, повредила его и силой вытащила мужчину, который находился внутри.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП. Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Конфликт произошел во время работы группы оповещения

В ТЦК заявили, что группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военнослужащих.

"Было повреждено транспортное средство, создана угроза жизни и здоровью личного состава", – говорится в заявлении ТЦК.

В военкомате также утверждают, что из-за инцидента фактически было сорвано выполнение мобилизационных мероприятий.

В то же время местные Telegram-каналы и паблики опубликовали видео конфликта.

На видео видно, как группа людей окружает автомобиль ТЦК и пытается вытащить мужчину изнутри. После этого люди открыли дверь и силой вытащили его из машины.

Также на кадрах заметно, что мужчина, находясь в автомобиле, выбил окна изнутри.

В ТЦК призвали не препятствовать мобилизационным мероприятиям

Во Львовском областном ТЦК и СП осудили действия участников конфликта и отметили, что препятствование работе военнослужащих недопустимо.

"Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий мобилизации", – заявили в военкомате.

Там также призвали граждан "сохранять спокойствие", действовать исключительно в правовом поле и не поддаваться на провокации.

"Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания", – подытожили в ТЦК.

