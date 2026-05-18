Украинцы больше всего не доверяют ТЦК: что показали результаты опроса

Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а уровень коррупции после 2022 года вырос. Также более 60% опрошенных убеждены, что Россия нарушит любое мирное соглашение, как только будет иметь такую возможность.

Было опрошено 1200 респондентов в регионах, подконтрольных правительству Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%. Опрос провели социологическая служба Центра Разумкова совместно с Киевским Форумом безопасности.

Согласно результатам исследования, ТЦК имеют самый низкий уровень общественного доверия среди всех институтов. Полностью или скорее не доверяют территориальным центрам комплектования 85,6% респондентов, тогда как доверяют лишь 9,4%.

Зато самую высокую поддержку сохраняют Вооруженные силы Украины. Им доверяют более 91% опрошенных, а баланс доверия составляет +84,3%. Высокие показатели также имеют ГСЧС (+66%), добровольческие отряды (+57%), волонтерские организации (+55%) и ГУР МО (+43,8%).

Опрос также показал критическое отношение граждан к политическим институтам. Верховной Раде не доверяют более 80% украинцев, политическим партиям – 77%, судам – почти 74%, а государственному аппарату – более 76%.

При этом 61% респондентов заявили, что демократия остается наиболее желательной формой государственного устройства для Украины. Только 16,9% считают, что при определенных условиях авторитарный режим может быть лучше.

Социологи также зафиксировали высокий уровень тревоги из-за коррупции. Средняя оценка уровня коррупции в Украине составляет 8,6 балла из 10 возможных, а 56,3% опрошенных убеждены, что после 24 февраля 2022 года коррупции стало больше.

Что касается войны и мира, 61,6% украинцев убеждены, что Россия нарушит мирное соглашение после его подписания. В то же время в победу Украины верят 66,3% граждан – из них 36,3% ответили "да", а еще 30% "скорее да".

26,7% опрошенных украинцев верят в подписание мирного соглашения между Украиной и Россией в течение следующих 12 месяцев. Между тем 30,1% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении.

