В одном из ТЦК на Прикарпатье пытали мобилизованных: руководителя будут судить – ГБР

Руководителя одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковщины и трех его подчиненных будут судить. Правоохранительные органы уже завершили досудебное расследование, инициированное после жалоб на избиения, унижения, пытки и вымогательство денег у мобилизованных.

Пресс-служба ГБР сообщила об этом в понедельник, 18 мая, на официальном сайте. После того, как Государственное бюро расследований проверило обращения граждан, народных депутатов и публикации в медиа, в ведомство "начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем".

В чем обвиняют сотрудников и начальника территориального центра комплектования

Следователи собрали доказательства двух фактов пыток мобилизованных мужчин.

В одном из эпизодов работники ТЦК применили физическую силу к мужчине, который отказался проходить флюорографию. Пострадавшего вывели в коридор больницы. Там один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке. После этого еще один военнослужащий несколько раз ударил мужчину в область печени, пытаясь запугать и заставить пройти обследование. Позже мужчину привезли в помещение ТЦК; там побои продолжались. У пострадавшего диагностирован перелом ребра и другие телесные повреждения.

В другом эпизоде трое фигурантов силой удерживали мужчину, а руководитель ТЦК в это время наносил ему удары. При этом те, кто держал потерпевшего, также били его руками и ногами. С мужчины сняли одежду и оставили лежать на бетонном полу. Позже его силой завели в кабинет рентгенографии. Во время избиения фигуранты также применили слезоточивый баллончик, дважды брызнув потерпевшему в лицо. Из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Правонарушение руководителя и трех его подопечных квалифицировано по ч. 3 ст. 127 УКУ (пытки, совершенные представителем государства). За это грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвинительный акт ГБР уже направило в суд. Все четыре фигуранта арестованы без права внесения залога.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за взятку. Он требовал деньги с регионального предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.

