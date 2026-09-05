Вместо службы работали на мебельном производстве: в Житомирской области раскрыли незаконный "бизнес" с участием военных. Фото

В Житомирской области сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли схему, в рамках которой военнослужащих фактически использовали для работы на частном мебельном производстве. За время действия схемы им безосновательно выплатили почти 1,2 млн гривен денежного довольствия.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований в рамках спецоперации "Справедливость для бойцов". Процессуальное руководство по делу осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Организовать эту схему мог бывший заместитель командира одной из воинских частей в Житомирской области. В настоящее время он занимает должность заместителя начальника отдела логистики одного из армейских корпусов Сухопутных войск ВСУ.

Военнослужащий помог своему знакомому устроиться на военную службу. При этом предприниматель фактически не оставил свой бизнес и продолжил работать в сфере производства офисной мебели.

Впоследствии к частному производству привлекли еще четырех солдат. Вместо выполнения задач в воинской части они работали на предприятии, получая средства от частного работодателя и одновременно военное денежное довольствие от государства.

Из-за отсутствия военнослужащих их служебные обязанности приходилось выполнять другим бойцам части.

Схема действовала с середины 2025 года. 20 августа 2026 года правоохранительные органы пресекли её деятельность и провели обыски, в ходе которых изъяли служебные документы и средства связи.

Четырём солдатам было предъявлено подозрение в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путём обмана, совершённом по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Речь идет о ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины.

Бывшего заместителя командира воинской части подозревают в организации преступления, а военнослужащего-предпринимателя — в содействии его совершению.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по делу продолжается. Следователи также проверяют, могли ли другие военнослужащие этой части быть причастны к аналогичным злоупотреблениям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ходе операции "Честный призыв" сотрудники ГБР при содействии командования Генштаба ВСУ раскрыли противоправные действия двух групп оповещения одного из районных ТЦК и СП в Одесской области. Военнослужащие применяли силу к гражданам, а между собой использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй".

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