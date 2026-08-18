"Дуй, пакуй и комплектуй": ГБР сообщило о подозрении 10 военнослужащим ТЦК в Одесской области, применившим силу в отношении граждан

В ходе операции "Честный призыв" сотрудники ГБР при содействии командования Генштаба ВСУ раскрыли противоправные действия двух групп оповещения одного из районных ТЦК и СП в Одесской области. Военнослужащие применяли силу к гражданам, а между собой использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй".

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В состав групп входили 10 военнослужащих. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, во время мобилизационных мероприятий они применяли к гражданам силу, избивали их, распыляли слезоточивый газ и силой доставляли в ТЦК. На данный момент следователи ГБР зафиксировали 15 подобных случаев.

Следствие установило, что подобные случаи не были единичными. Фигуранты называли свою деятельность девизом "Дуй, пакуй и комплектуй" и даже устанавливали эту фразу в качестве заставки на телефонах.

Эпизоды, в которых применялось насилие

По данным прокуратуры, один из эпизодов произошел в феврале возле заведения общественного питания на улице Краснова: подозреваемые догнали мужчину, распылили ему в лицо слезоточивый газ и силой посадили в служебный автомобиль " Volkswagen Transporter".

Еще один инцидент правоохранители зафиксировали в марте 2026 года в районе улицы Георгия Липского. По данным прокуратуры, подозреваемые преследовали мужчину, который пытался убежать. Один из военнослужащих, пытаясь его остановить,наехал на него служебным автомобилем. После этого на мужчину распылили слезоточивый газ, избили кулаками и принудительно доставили в РТЦК.

В мае на Фонтанской дороге произошёл ещё один случай. Во время задержания мужчину душили и избивали, после чего на него надели наручники. Также ему угрожали дальнейшим насилием, требуя назвать пароль от мобильного телефона.

Подозрения и меры пресечения в отношении военнослужащих

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в помещении Киевского РТЦК и СП в Одессе, а также в служебном транспорте.

Четырём военнослужащим ТЦК объявили подозрение в пытках и незаконном лишении свободы. Им инкриминируются ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Еще шестеро военнослужащих получили подозрение в незаконном лишении свободы по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Четырёх подозреваемых в пытках суд взял под стражу без права внесения залога. Ещё шестерым избранамера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в июне 2026 года в Одесской области ГБР разоблачило организованную группу, которая, по данным следствия, незаконно удерживала мужчин, избивала их, запугивала и оказывала психологическое давление, чтобы заставить их согласиться на мобилизацию. Девять участников группы были задержаны, а суд поместил их под стражу без права освобождения под залог.

Как писал OBOZ.UA, в мае 2026 года ГБР завершило расследование в отношении руководителя одного из районных ТЦК в Ивано-Франковской области и троих его подчиненных. Их обвиняют в избиении, унижении и пытках мобилизованных, а также в вымогательстве денег. Обвинительный акт направлен в суд.

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