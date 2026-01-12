Весил всего 11 кг: на Закарпатье расследуют обстоятельства смерти 7-летнего мальчика в реабилитационном центре

В Закарпатской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. Предварительно известно, что медики не оказали своевременной помощи, когда у мальчика ухудшилось состояние здоровья.

По данным Офиса генерального прокурора, мальчик 2018 года рождения до апреля 2025 года жил с матерью в Мукачевском районе Закарпатской области. Из-за болезни ребенок нуждался в постоянном медицинском наблюдении и строгом соблюдении врачебных рекомендаций, однако мать систематически игнорировала эти требования.

Семья состояла на учете социальных служб, и вскоре мальчика изъяли из семьи. После лечения ребенка отправили в реабилитационный центр. Медики отмечали необходимость безглютеновой и безлактозной диет.

Следствие выяснило, что, когда состояние ребенка резко ухудшилось, врач заведения своевременно не обратилась за медицинской помощью. Из-за этого 4 декабря 2025 года ребенок умер. На момент смерти 7-летний мальчик весил 11 кг.

По состоянию на 12 января продолжаются неотложные следственные действия. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии и причастных к ней лиц. Также известно, что врача-педиатра заведения подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных или служебных обязанностей, повлекших смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины), мать мальчика также подозревают в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в частной стоматологической клинике умер маленький ребенок. 5-летний мальчик, по данным СМИ, 4 января лечил зубы под общей анестезией. После завершения процедуры он не вышел из наркоза. Пациента перевезли в другое медучреждение – его срочно доставили в областную детскую больницу. Спасти мальчика не получилось.

Также в Хмельницкой области начался судебный процесс по делу о смерти новорожденного. Обвиняемая – заведующая акушерско-гинекологическим отделением Волочиской многопрофильной больницы Наталья Безух. Врач, несмотря на просьбу роженицы Татьяны Галущак, не стала проводить ей кесарево сечение. В результате малыш во время родов получил серьезные травмы и через восемь месяцев умер.

