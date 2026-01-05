В Одессе умер 5-летний мальчик во время лечения зубов в частной клинике: что известно

В Одессе в частной стоматологической клинике умер маленький ребенок. 5-летний мальчик, по данным СМИ, 4 января лечил зубы под общей анестезией.

После завершения процедуры он не вышел из наркоза. Пациента перевезли в другое медучреждение – его срочно доставили в областную детскую больницу. Спасти мальчика не получилось, передает Times.od.UA.

Подробности инцидента

В Украине практикуют использование общей анестезии во время лечения зубов у детей, особенно маленьких. Перед этим врачи советуют пройти обследование, сдать анализы, обязательно нужно учитывать и противопоказания.

Журналисты утверждают, что предварительная причина трагедии с мальчиком – анафилактический шок. Это аллергическая реакция организма на введенный препарат, которая обычно проявляется через несколько минут после введения лекарств.

Как ранее писал OBOZ.UA, 22 марта 2025 года в Киеве в частной клинике после введения наркоза скончался 7-летний мальчик. Ребенка пытались реанимировать в течение двух часов.

Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти малолетнего пациента. Досудебное расследование касалось ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей). За такое правонарушение грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

