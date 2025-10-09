Российские вербовщики ищут желающих поджечь "Новую почту": OBOZ.UA выяснил, как работает вражеская сеть

Ежедневно россияне и их приспешники отправляют украинцам тысячи сообщений с предложением "заработать". За видеофиксацию поджога отделений почтовых операторов, энергетических объектов или военных автомобилей предлагают якобы значительные средства. При этом вполне вероятно, что исполнитель их никогда не получит и главная цель такого "работодателя" – втянуть в преступление.

Видео дня

Журналист OBOZ.UA нашел нескольких вербовщиков и выяснил, как работают российские спецслужбы в Украине.

Враг присылает украинцам подробные инструкции, как совершать теракты, показывает конкретные примеры, советует, как избежать ответственности и обещает от 200 долларов за поджог. Зато большинство диверсантов получает 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества (максимальная санкция – пожизненное заключение).

О том, что предлагают новоиспеченным предателям и как используют Telegram – читайте в материале OBOZ.UA.

"Предлагаю работать поджигателем": как вербовщики находят потенциальных диверсантов

Несколько месяцев назад 44-летний житель Чернигова Андрей М. услышал приговор суда: 15 лет с конфискацией всего имущества (кроме жилья). Такую цену мужчина заплатил за "легкие деньги", которые получил еще в августе прошлого года. В материалах дела №748/5039/24 подробно описано преступление мужчины. Он искал работу в Telegram, наткнулся на бота, в названии которого было словосочетание "легкие деньги" и уже через неделю превратился в настоящего диверсанта.

"Осознавая, что объекты AT "Укрзалізниця" имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение, а их разрушение или повреждение может повредить государственной безопасности Украины, с целью ослабления государства, в период с 00 час. 45 мин. по 00 час. 48 мин. 23 августа 2024 года, использовав заранее подготовленную зажигательную смесь, облил ею... релейный шкаф и совершил его поджог, который зафиксировал на мобильный телефон", – говорится в материалах дела.

В суде Андрей признался, что ему нужны были деньги на обучение ребенка. Действительно, за поджог мужчина получил около восьми тысяч гривен и перевел их сыну. Но тот, вероятно, ранее 2040 года своего отца на свободе не увидит.

Вербовщик Олег (такое имя он указал в Telegram) ежедневно ищет желающих заработать легкие деньги. Возможно, среди них мог быть и Андрей М. Последние несколько дней Олег пытался завербовать журналиста OBOZ.UA, который общался с ним под видом соискателя работы.

"Выбираешь любое из окон, бьешь, заливаешь... залить примерно 2-2,5 л горючки. Ну и поджигаешь, как на примере. Горючка любая, кроме розжига. Розжиг очень ху** разгорается. За***ешься ждать", – рассказывает Олег, как правильно поджигать почтовые отделения. За поджог "Новой почты" предлагает получить вдвое больше, чем за "Укрпочту".

Среди предложенных целей – релейные шкафы, электроподстанции, сотовые вышки, автотранспорт ТЦК и полиции и даже административные здания. Олег показал пример поджога. На видео, которое чуть длиннее минуты, видно, как человек разбивает окно отделения НП и что-то заливает через отверстие. Через несколько секунд отделение начинает гореть. На видео наложена надпись "ОБРАЗЕЦ", вероятно, для того, чтобы его нельзя было выдать за свое во время общения с одним из коллег Олега.

Благодаря нескольким кадрам из видео нам удалось идентифицировать место событий. Это – Черноморский район Одесской области. Оказывается, диверсанта с видео задержали и будут судить. Но Олег об этом, конечно же, не рассказал.

Заплатить за преступление обещают через 15 минут после отправления видеоподтверждения. При этом на видео должен попасть выбранный вербовщиком знак и сегодняшняя дата. Олег предложил нанести на листок бумаги красный перечеркнутый круг и принести на место событий.

Больше всего обещают заплатить за поджог админздания. На втором месте – авто ТЦК или полиции и отделение "Новой почты". Тем, кто сомневается в оплате, предлагают искать посредников в Darknet. Хотя на самом деле услуги таких посредников также стоят недешево и большинство диверсантов-новичков этим советом не пользуются. Поэтому гарантии оплаты нет.

Зато есть перспектива сесть за решетку. В реестре судебных решений только за последние 3 года – 86 приговоров по статье о государственной измене (111 УКУ). И это при том, что львиная доля дел все еще находится на этапе досудебного расследования. То есть приговоров будет значительно больше. Если в 2021-м за государственную измену приговорили всего лишь 11 украинцев, то в 2024-м эта цифра выросла в 3,7 раза.

Что надо знать о работе вербовщика

В профиле вербовщика Олега размещена ссылка на анонимный телеграм-канал "Сожги ТЦК" почти с тысячей подписчиков. Канал создали летом 2024-го, но публиковать посты начали с 1 августа 2025-го.

В этом канале можно найти дополнительные материалы и инструкции для совершения будущего преступления. Также там размещают предложения о работе, например для девушек или "спортиков".

Но большинство постов – фейки о мобилизации и работе ТЦК. Здесь можно найти фейки о снижении мобилизационного возраста, вымышленные истории о мобилизации женщин, призывы поджигать отделения "Укрпочты", потому что она занимается доставкой повесток, а также "творчество" российских пропагандистов.

Служба безопасности Украины на запрос OBOZ.UA сообщила: оккупанты пытаются вербовать украинцев и привлекать их к террористическо-диверсионным преступлениям на постоянной основе. С 2023 года враг начал воплощение так называемого плана "Диверсионный шум" – это попытка масштабировать теракты, поджоги и диверсии по всей территории Украины.

"Как отметил председатель Службы генерал-лейтенант Василий Малюк, наши сотрудники предотвращают почти 80% терактов и диверсий, которые враг планирует осуществить в Украине. Так, например, недавно СБУ задержала супругов – агентов РФ, которые готовили теракт в Одессе. По данным следствия, враг завербовал их в телеграм-канале по поиску "легких заработков". Они готовили подрыв украинских военных. Впрочем, Служба безопасности заблаговременно разоблачила и задержала злоумышленников, когда они направлялись к месту запланированного теракта", – говорится в сообщении.

Для противодействия российским спецслужбам, СБУ в каждом регионе создан агентурно-технический "колпак", который обеспечивает усиленное противодействие поджогам, диверсиям и терактам в областях. Такая система также существует и на общеукраинском уровне. В 2025 году было заблокировано более 1500 информационных ресурсов, которые вредили безопасности государства (сайты, страницы, группы в соцсетях и т.д.).

Активно используется чат-бот "Спали ФСБшника", который разработала СБУ. Благодаря этому инструменту украинцы в онлайн-режиме сообщают о попытках спецслужб РФ их завербовать. С декабря 2024 года, с тех пор как заработал чат-бот, СБУ получила уже более 13 тысяч обращений, каждое из которых тщательно прорабатывают.

"Отдельно стоит отметить, что совершение поджога, теракта или диверсии по заказу российских спецслужб – это тяжкие преступления. Уголовным кодексом предусмотрено суровое наказание за них, в том числе и пожизненное заключение", – сообщают в СБУ.

Если вы стали свидетелем описанных событий или вам предложили "работу" в интересах врага – обращайтесь на линию доверия СБУ: 0800501482.