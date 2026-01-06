В Запорожье военному, осужденному на 5 лет, отменили приговор за СЗЧ: в чем причина

В Запорожье апелляционный суд отменил обвинительный приговор военному, которого приговорили к 5 годам заключения за самовольное оставление службы(СОО). Причиной решения стали грубые нарушения права на защиту, в частности суд первой инстанции рассмотрел дело без участия адвоката, несмотря на заключение судебно-психиатрической экспертизы о наличии у обвиняемого психического расстройства, что лишало его возможности полноценно себя защищать самостоятельно.

Видео дня

Уголовное производство направили на новое рассмотрение. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета ссылаясь на Шевченковский районный суд г. Запорожья.

Детали дела

По данным обвинения, старший солдат, которого в апреле 2023 года назначили в самоходное артиллерийское подразделение, после лечения не вернулся в воинскую часть и более полутора лет не информировал командование о своем местонахождении. Только в марте 2025 года он добровольно явился в органы досудебного расследования.

Суд первой инстанции рассмотрел дело в упрощенном порядке, без исследования доказательств и без участия защитника, мотивируя это отсутствием спора относительно фактических обстоятельств. В то же время на момент рассмотрения в материалах производства уже было заключение судебно-психиатрической экспертизы, которым у военнослужащего диагностировали психическое расстройство в виде пролонгированной депрессивной реакции и расстройства адаптации.

Также установлено, что ранее он проходил лечение в психиатрической больнице и в 2024 году совершил попытку самоубийства. Согласно заключению ВВК, мужчину признали годным к службе только в ограниченном перечне подразделений обеспечения.

В апелляционной жалобе сторона защиты отметила, что при таких условиях участие адвоката было обязательным, а сам обвиняемый не мог в полной мере осознавать последствия выбранной процедуры рассмотрения дела и признания вины. Отдельно защита отметила, что военнослужащего фактически не приняло ни одно подразделение по состоянию здоровья, что и стало причиной его невозвращения к службе.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда поддержала доводы защиты и решила отменить предыдущий приговор. Суд учел, что психическое расстройство обвиняемого, подтвержденное экспертизой и медицинской документацией, ограничивало его способность полноценно реализовать право на защиту. В таких случаях участие адвоката является обязательным с момента установления соответствующих недостатков.

Приговор Шевченковского районного суда г. Запорожья отменен, а уголовное производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в другом составе.

Как писал OBOZ.UA, суд в Днепре вынес приговор в отношении военного, которому ошибочно начислили почти 2,4 млн грн вместо положенной денежной помощи на оздоровление. Мужчина знал об ошибке, средства не вернул и впоследствии ушел в СЗЧ во время военного положения. В суде пришли к выводу, что военный сознательно присвоил государственные средства и назначили наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!