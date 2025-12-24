Военному ошибочно начислили 2,4 млн грн и он ушел в СЗЧ: как его наказали

Соборный районный суд Днепра вынес приговор в отношении военнослужащего, которому ошибочно насчитали почти 2,4 млн грн вместо положенной денежной помощи на оздоровление. Мужчина знал об ошибке, средства не вернул и впоследствии самовольно покинул место службы во время военного положения.

Видео дня

Суд рассмотрел обстоятельства дела и пришел к выводу, что военный сознательно присвоил государственные средства в особо крупном размере пишет сайт sud.ua. По совокупности преступлений ему назначили реальное наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Данные дела подтверждают факт ошибочного начисления выплаты и дальнейшие действия военнослужащего, которые суд квалифицировал как умышленные. В решении суда указано, что обвиняемый осознавал незаконность получения такой суммы и имел обязанность вернуть средства. В то же время он этого не сделал, а впоследствии покинул воинскую часть, находясь в районе боевых действий.

Обстоятельства выплаты

Как установил суд, в декабре 2024 года воинская часть ошибочно перечислила на банковский счет старшего солдата более 2,44 млн грн. Эти средства были оформлены как денежная помощь на оздоровление, хотя фактический размер такой выплаты должен был составлять около 24–25 тыс. грн.

Разница в более 2,41 млн грн была безосновательной переплатой и принадлежала государству в лице воинской части. Суд отметил, что военнослужащий знал об ошибочности начисления и понимал, что деньги не являются его законным доходом.

Военнослужащий, по выводам суда, не сообщил командованию об ошибочном начислении средств. Вместо этого он решил распоряжаться деньгами по своему усмотрению, сохраняя доступ к счету и не предпринимая никаких действий для их возвращения.

По данным материалов дела, с 28 декабря 2024 года по 7 января 2025 года мужчина совершил безналичные переводы на сумму более 1,16 млн грн. Остальные средства он оставил на банковском счете, не вернув их государству.

7 января 2025 года военнослужащий, находясь в районе боевых действий на территории Донецкой области, самовольно оставил место службы. Суд установил, что он сделал это с целью уклонения от дальнейшего прохождения военной службы и сохранения незаконно полученных средств.

За пределами воинской части обвиняемый находился до 6 марта 2025 года. В этот день его доставили правоохранительные органы, после чего мужчина снова оказался под контролем следствия.

Признание и раскаяние

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что осознавал ошибочность начисления средств и не имел законных оснований ими пользоваться.

В суде военнослужащий заявил об искреннем раскаянии и сообщил о частичном добровольном возврате средств. По его словам, на счет воинской части было возвращено более 1,51 млн грн, однако полностью нанесенный материальный ущерб возмещен не был.

Суд учел эти обстоятельства при вынесении приговора, но пришел к выводу, что они не снимают ответственности за совершенные преступления в условиях военного положения.

Суд признал военнослужащего виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения, а также о дезертирстве в условиях военного положения.

В решении суда указано, что действия обвиняемого имели умышленный характер. Он осознавал последствия своих поступков, однако сознательно не вернул средства и самовольно покинул место службы во время действия особого правового режима.

Назначенное наказание

По совокупности совершенных преступлений суд назначил военнослужащему окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Кроме этого, принято решение о конфискации всего принадлежащего ему имущества в пользу государства.

Также суд лишил осужденного права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Срок такого запрета составляет 3 года.

Отдельно суд рассмотрел гражданский иск, поданный прокуратурой в интересах воинской части. Исковые требования касались возмещения материального ущерба, причиненного в результате незаконного завладения средствами.

Суд удовлетворил гражданский иск в полном объеме. С осужденного постановили взыскать 868 991,84 грн материального ущерба в пользу воинской части.

Начало срока отбывания наказания суд определил с 1 мая 2025 года. При этом в срок зачислили время предыдущего содержания под стражей в соответствии с требованиями закона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который в течение двух лет развращал дочь и насиловал падчерицу. Он должен провести за решеткой 15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!