В Ужгороде неизвестный устроил стрельбу: полиция объявила о проведении спецоперации. Фото

В Ужгороде вечером 24 июля правоохранители начали специальную операцию после поступления сообщения о стрельбе на территории Шахтинского леса. Полиция разыскивает вооруженного мужчину и призывает жителей не приближаться к району проведения операции.

Видео дня

О ходе событий сообщила полиция Закарпатской области. По информации правоохранителей, около 18:30 к полицейским обратились несколько детей, которые рассказали, что слышали выстрелы со стороны Шахтинского леса и видели там подозрительного мужчину.

Получив сообщение, правоохранители немедленно прибыли на место и приступили к обследованию территории. Во время поисков они вновь услышали звуки выстрелов.

По предварительной информации, одна из пуль, возможно, попала в заброшенное здание. Из-за этого возник пожар, который впоследствии распространился на лесной массив.

Силы на месте

В настоящее время на территории Шахтинского леса продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД.

Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию. Полиция также обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к району проведения спецоперации.

Если кто-то заметит подозрительных лиц или располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении стрелка, правоохранители просят немедленно сообщить об этом по спецлинии 102.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Закарпатье правоохранители раскрыли подпольную мастерскую по изготовлению поддельных документов государственного образца. По данным следствия, трое местных жителей организовали производство в обычном гараже, где печатали поддельные водительские удостоверения, свидетельства о рождении и другие официальные документы с имитацией защитных элементов. Злоумышленникам уже сообщено о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!