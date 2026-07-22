В гараже штамповали поддельные документы с печатями госорганов: в Закарпатье раскрыли подпольную мастерскую. Фото и видео

В Закарпатье правоохранители раскрыли подпольную мастерскую по изготовлению поддельных документов государственного образца. По данным следствия, трое местных жителей организовали производство в обычном гараже, где печатали поддельные водительские удостоверения, свидетельства о рождении и другие официальные документы с имитацией защитных элементов.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции Украины. Злоумышленникам уже предъявлено подозрение.

В гараже изготавливали документы украинского и европейского образца

По данным следствия, организатором схемы был 39-летний уроженец Ужгорода. Именно он отвечал за изготовление поддельных документов и закупку необходимого оборудования и материалов.

Его двое сообщников искали клиентов, принимали от них фотографии, личные данные и деньги, а также организовывали доставку готовых подделок.

В гараже злоумышленники изготавливали поддельные водительские удостоверения с имитацией голографических элементов, свидетельства о рождении и другие официальные документы, в том числе европейского образца.

Цены начинались от 400 долларов США

По информации правоохранительных органов, стоимость заказа зависела от вида документа и срочности его изготовления.

Например, за одно поддельное водительское удостоверение клиенты платили от 20 до 25 тысяч гривен.

Готовые документы злоумышленники отправляли по почте, используя вымышленные анкетные данные отправителей.

В ходе обысков были изъяты подделки, печати и оборудование

В ходе санкционированных обысков у фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли большое количество документов с признаками подделки, заготовки для их изготовления, более полусотни клише различных печатей и штампов, а также компьютерную и печатную технику, которую использовали для производства подделок.

На основании собранных доказательств всем трем участникам схемы было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили масштабную трансграничную группировку, которая организовала полноценное подпольное производство поддельных документов — от украинских паспортов до дипломов, водительских удостоверений и даже документов на недвижимость и землю. "Услуги" использовались для незаконной миграции в страны Европейского Союза (ЕС), фактически позволяя клиентам создавать новые личности и обходить миграционные правила.

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