В Украине объявили военным преступником племянника депутата из Днепра Загида Краснова

Украина объявила племянника днепровского политика Загида Краснова (Габибуллаева) военным преступником.

Видео дня

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Речь идет о Габибуллаеве Марате Рамизовиче – действующем военнослужащем армии РФ, который занимает должность оператора отделения противотанковых управляемых ракет в составе противотанкового взвода батальона морской пехоты и, по имеющейся информации, причастен к совершению преступлений против народа Украины.

Ранее СМИ сообщали, что его отец – родной брат Краснова – возглавляет "Единую Россию" в Билиджи (Дагестан), открыто поддерживает путинский режим и лично награждал военнослужащих армии РФ за участие в войне против Украины.

При этом сам Загид Краснов за все время войны так и не нашел в себе смелости публично осудить ни брата, ни племянника.

Более того, СМИ сообщают, что братья до сих пор связаны общим бизнесом в стране-агрессоре РФ, платят там налоги – следовательно, фактически финансируют российский бюджет, из которого ведется война против Украины.

Также ранее сообщалось, что сын Краснова – Руслан, в 2021 году, уже после аннексии Крыма и начала российской агрессии против Украины, ездил в Россию, однако цель этого визита так и не объяснил публично.