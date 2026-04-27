В Сумах задержали военного, который стрелял из автомата из окна квартиры: все подробности

В понедельник, 27 апреля, в Сумах военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из окна многоэтажки. Его задержали, к счастью, никто не пострадал.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники с места происшествия. В полиции нам подтвердили сам инцидент, но подробностей не рассказали.

Что произошло

В Сумах задержали 23-летнего военного, который решил пострелять прямо посреди дня из окна своего дома.

Военнослужащий, предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела в воздух из автомата Калашникова из окна на 5 этаже. Сама квартира ему не принадлежит, он ее арендовал.

Полицейские, прибывшие на вызов, задержали нарушителя и изъяли у него оружие. Во время инцидента никто не пострадал.

Других деталей случившегося пока не известно.

Похожие инциденты

Несколько дней назад другой военнослужащий устроил стрельбу во дворе жилого дома. Это произошло 24 апреля в Хмельницком на улице Романа Шухевича. Его оперативно задержали полицейские. К счастью обошлось без пострадавших.

25 апреля в Буче мужчина открыл стрельбу возле супермаркета. Он сделал несколько выстрелов вверх и в сторону припаркованных авто. Полицейские задержали злоумышленника.

Задержанным оказался 42-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из такси на улицу и начал осуществлять выстрелы хаотично.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля в Харькове пьяный мужчина применил стартовый пистолет в метро. Нарушителя задержали и доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств. Оружие изъято. Другой инцидент произошел вблизи супермаркета в Салтовском районе – там неизвестный взорвал гранату. В результате обоих правонарушений пострадавших нет.

