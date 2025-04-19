В суде назвал себя 'этническим русским': предатель из Крыма, воевавший против Украины, получил 15 лет тюрьмы

В Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили уроженца Крыма, добровольно ушедшего воевать против украинского народа. Крымский татарин Эскендер Мустафаев строил оборонительные сооружения вокруг Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре и участвовал в боях в Херсонской области, где и попал в плен в ВСУ.

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В суде предатель заявил, что является "этническим россиянином" и присоединиться к оккупационной армии, чтобы убивать украинцев – это его "священная обязанность". Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на приговор суда".

Гражданин Украины Эскендер Мустафаев, родившийся в 1994 году в Куманском районе в Автономной республике Крым, 9 июня 2023 добровольно заключил контракт с вооруженными силами РФ и начал службу в должности наводчика БТР в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты РФ.

Через несколько дней после подписания контракта предатель прибыл в Энергодар, чтобы строить вражеские оборонительные сооружения вокруг захваченной Запорожской АЭС. Там же он прошел военную подготовку в учебном центре российских оккупационных войск.

А 19 ноября 2023 года Эскендер Мустафаев прибыл в село Крынки Олешковской городской громады на Херсонщине и получил приказ идти на штурм населенного пункта. Штурмовал недолго: уже 24 ноября в Олешках Мустафаев сдался в плен Вооруженным силам Украины.

В 2024 году предатель предстал перед украинским судом. И 23 июля 2024 года суд первой инстанции признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч.7 ст.111-1 УК Украины), однако оправдал по обвинению в государственной измене (ч.2 ст.111 УК).

Так что прокуратура обжаловала приговор – и за дело взялся уже апелляционный суд.

В ходе рассмотрения судебного дела Эскендер Мустафаев заявил, что он является "этническим русским", что своей родиной он считает РФ, потому и сознательно принял российское гражданство после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. После этого он считал себя гражданином РФ и решил, что "никаких обязательств перед Украиной не имеет".

"Контракт с вооруженными силами РФ я заключил потому, что считаю своей священной обязанностью защищать свою родину – Россию", – заявил предатель.

В суде он также подробнее рассказал об обстоятельствах, при которых сдался в плен. В Крынках, заявил оккупант, он выполнял приказ командования по захвату украинского плацдарма на левобережной части Херсонщины. Когда оккупанты выдвинулись на штурм – они попали в окружение ВСУ.

"Оккупанты вызвали огонь на себя и начали отступать на предыдущие позиции. Однако последние уже были заняты украинскими военными. Поэтому Мустафаев решил сдаться в плен", – перессказали рассказ Мустафаева в ЦЖР.

Выслушав "этнического россиянина" Мустафаева, а также доводы прокурора, суд отменил приговор суда первой инстанции в части, оправдывающей его по обвинению в государственной измене.

Согласно новому приговору от 3 апреля 2025 года Мустафаев признан виновным не только в коллаборационной деятельности, но и в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (суд первой инстанции приговорил его к 14 годам тюрьмы без конфискации).

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее свой приговор получила предательница Херсона, которая во время оккупации города согласилась помогать захватчикам и руководила экономическим направлением в так называемой "военно-гражданской администрации". Суд оценил, что эти деяния "тащат" на 10 лет тюрьмы.

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