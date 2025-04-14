Руководила "экономическим направлением": суд вынес приговор предательнице из Херсона, работавшей на оккупантов

Экс-чиновника из Херсона приговорили к 10 годам заключения за сотрудничество с российскими военными. Предательница во время временной оккупации города согласилась помогать захватчикам и руководила экономическим направлением в так называемой "военно-гражданской администрации".

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Женщину признали виновной в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Следствие выяснило, что в июле 2022 года местная жительница заняла псевдодолжность "замглавы ВГА города Херсона по экономике и финансам". До начала полномасштабной войны женщина имела опыт в этой сфере, поскольку руководила Центром экономико-правовых исследований и консультаций Херсонской торгово-промышленной палаты.

В новой должности изменница формировала штат подразделения, согласовывала проекты бюджетов, вела финансовую документацию и организовывала процессы, связанные с так называемым "социально-экономическим развитием" Херсона под контролем оккупантов.

Предательница понимала, что ее действия незаконны и нарушает украинское законодательство, поэтому свою деятельность вела под псевдонимом.

Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также женщина лишена права занимать любые должности в органах государственной власти, местного самоуправления и в структурах, оказывающих публичные услуги, в течение 15 лет.

Обвинительный акт в суде поддерживали прокуроры Херсонской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель из Херсона получил 15 лет лишения свободы за сотрудничество с оккупационной администрацией РФ. Мужчина добровольно согласился работать с врагом и получил должность "полицейского".

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