В Одесской области бывший судья получил семь лет тюрьмы за взяточничество: все подробности

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего судью Коминтерновского районного суда Одесской области Павла Доброва к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в получении неправомерной выгоды.

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До вступления приговора в законную силу суд оставил в силе меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен. Об этом в Facebook сообщает ВАКС. О том, что речь идет именно о судье Коминтерновского районного суда Одесской области Павле Доброве, сообщил Telegram-канал NABU Daily.

17 августа 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала бывшего судью Коминтерновского районного суда Одесской области виновным в получении неправомерной выгоды. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы, запретил в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество.

До момента вступления приговора в законную силу суд оставил в силе залог в размере 1 млн гривен и возложил на обвиняемого следующие обязанности:

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт или паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

не выезжать без разрешения суда за пределы Одессы;

носить электронное устройство контроля.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его оглашения, подав апелляционную жалобу через Высший антикоррупционный суд в его Апелляционную палату.

Напомним, 6 марта Высший антикоррупционный суд признал судью одного из районных судов Одессы Людмилу Салтан виновной в получении 4 тысяч долларов неправомерной выгоды. Ей назначили шесть лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев признал свою вину по делу о взятке и получил пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запретили работать в судебных и правоохранительных органах.

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