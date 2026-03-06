Шесть лет с конфискацией имущества: судью из Одессы бросили за решетку за взятку $4 тыс. фото

В пятницу, 6 марта, Высший антикоррупционный суд Украины признал судью районного суда из Одессы Людмилу Салтан виновной в получении четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом проинформировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины. О том, что речь идет именно о судье Киевского районного суда Одессы Салтан, сообщил журналист Олег Новиков.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Судью приговорили к шести годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок три года. Также ВАКС частичной конфисковал принадлежащее ей имущество: жилой дом общей площадью всех помещений 451,4 кв. м в Одесской области и автомобиль AUDI Q8.

"Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке", – сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили, что 29.03.2023 судью разоблачили детективы НАБУ совместно с СБУ сразу после получения ею взятки. По версии следствия, четыре тысячи долларов США судья получила за принятие решения по гражданскому делу в пользу гражданина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отстраненная за взятку судья Киевского районного суда Одессы Людмила Салтан мобилизовалась в ряды ВСУ, но на нее пожаловались из-за пьянства. Командование воинской части сообщило, что 27 ноября 2024 года Салтан прибыла на службу в состоянии алкогольного опьянения, в связи с этим на нее был составлен протокол об административном правонарушении.

А более 10 лет назад мы писали о том, что от одесских судей потребовали объяснить их заоблачные доходы. Среди них была и Людмила Салтан.

