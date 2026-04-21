Брали до 20 тыс. долларов: в Украине разоблачили ряд новых схем по уклонению от мобилизации. Фото

В Украине правоохранители разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации, по которым военнообязанным предлагали избежать службы за значительные суммы. Стоимость "услуг" достигала от нескольких тысяч до 20 тысяч долларов США.

К организации незаконных сделок были причастны как гражданские лица, так и представители медицинских учреждений. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, всего заблокировано шесть новых схем уклонения от мобилизации, а их организаторы задержаны. Злоумышленники предлагали клиентам поддельные документы или организовывали нелегальную переправку за границу вне официальных пунктов пропуска.

Закарпатская область

На Закарпатье военная контрразведка СБУ совместно с Госпогранслужбой разоблачила канал побега в страны Евросоюза. Организатор создал схему с так называемым "кортежем": впереди двигался "водитель-разведчик", который проверял наличие блокпостов, а за ним ехала машина с клиентами.

В случае опасности пассажиров высаживали неподалеку и давали инструкции по обходу контрольных пунктов. Злоумышленника задержали с поличным в горной местности Раховского района при перевозке трех мужчин в направлении государственной границы.

Львовская область

На Львовщине задержан врач-психиатр одной из центральных больниц, который за взятки предлагал оформление третьей группы инвалидности.

Для этого он обещал повлиять на знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, что позволяло быстро получить необходимые медицинские документы.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области разоблачен делец, который продавал фиктивные заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе в боевых подразделениях.

По материалам дела, он обещал даже уже мобилизованным мужчинам помочь с переводом в тыловые части через поддельные медицинские документы.

Одесская область

В Одесской области задержаны трое работников центра экстренной медицинской помощи, которые перевозили уклонистов в непризнанное Приднестровье, используя автомобиль скорой помощи.

Правоохранители разоблачили их при перевозке мужчины, замаскированного под водителя-санитара.

Также в регионе подозрение получил местный фермер, который организовал нелегальный маршрут: перевозчик доставлял мужчин в приграничные населенные пункты, откуда те пешком пересекали границу по лесным тропам.

Винницкая область

В Виннице задержан житель столицы, который организовал канал нелегальной миграции. Злоумышленник переправлял уклонистов в соседнюю страну вплавь через реку Днестр.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием.

В случае доказательства вины им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

