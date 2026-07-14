В Киеве выбирают меру пресечения бывшему командиру 155-й бригады: что он заявил в суде. Фото и видео

14 июля в одном из судов Киева будет избрана мера пресечения в отношении бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы и убийству двух братьев, которых, по версии следствия, похитили в конце июня в Киевской области.

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В уголовном производстве также фигурируют другие военнослужащие бригады, которым уже сообщили о подозрении. О начале заседания сообщают СМИ.

Следствие подозревает Станислава Лучанова в причастности к незаконному лишению свободы и убийству двух братьев. По данным правоохранителей, мужчин похитили из частного двора на территории Киевской области в конце июня.

Правоохранители выяснили, что лично бывший комбриг поручил убийство братьев Мосейчуков своему подчиненному — комбату 155 ОБМр Долголенко.

По информации стороны обвинения, последний произвел один выстрел в голову одного из братьев, а в другого выстрелил восемь раз.

Что заявлял Лучанов в суде

Лучанов не признает своей вины. Отвечая на вопросы журналистов, подозреваемый заявил, что никогда не видел убитых мужчин. Остальную информацию, добавил он, выяснит следствие.

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