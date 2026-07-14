Резонансное убийство полицейского в Одесской области: какой приговор вынес суд. Фото

Суд вынес приговор по делу об убийстве сотрудника полиции во время нападения на патрульный экипаж в Измаиле Одесской области, произошедшего в августе 2025 года. 46-летнего местного жителя признали виновным в убийстве правоохранителя, покушении на жизнь его напарника и незаконном обращении с оружием.

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В итоге мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции.

Детали дела

В ходе досудебного расследования правоохранители провели комплекс экспертиз и собрали достаточную доказательную базу, на основании которой мужчине были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В суде житель Измаила лишь частично признал свою вину, однако суд расценил это как попытку уйти от ответственности.

Во время допросов и следственного эксперимента он подтвердил, что еще в 2014 году приобрел травматический револьвер, самостоятельно переделал его в боевое огнестрельное оружие и хранил его дома.

Кроме того, мужчина заявил, что был готов применить оружие против полицейских или представителей ТЦК в случае их попытки его остановить или проверить. В итоге суд признал его вину полностью доказанной.

"Суд признал подсудимого виновным по всем инкриминируемым ему статьям и по совокупности уголовных правонарушений назначил злоумышленнику наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Трагический инцидент произошел 5 августа прошлого года на окраине Измаила. Во время патрулирования правоохранители остановили водителя мопеда за нарушение правил дорожного движения, однако тот попытался скрыться, но упал с транспортного средства. Затем мужчина открыл огонь по служебному автомобилю и полицейским.

В результате нападения погиб 45-летний старший лейтенант полиции Михаил Сорока. Несмотря на смертельное ранение, правоохранитель успел ранить нападавшего, что дало его напарнику возможность задержать злоумышленника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в резонансном деле об убийстве братьев Мосейчуков правоохранители задержали девять исполнителей преступления и комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова. Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконного лишения свободы и похищения людей, а также в организации умышленного убийства двух человек. По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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