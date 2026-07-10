В Ивано-Франковске мать продала новорожденного сына за 20 тысяч долларов: её поместили под стражу

В Ивано-Франковске задержали 30-летнюю женщину, которая, по версии следствия, продала своего новорожденного сына за 20 тысяч долларов. Суд поместил подозреваемую под стражу, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области и областной прокуратуре. По данным правоохранителей, женщину подозревают в торговле людьми.

По версии следствия, жительница Киевской области ещё на шестом месяце беременности решила продать ребёнка. Покупателя она нашла через одну из групп в социальных сетях, посвящённых суррогатному материнству. В комментариях женщина утверждала, что якобы вынашивает чужого ребенка, от которого отказались биологические родители, и ищет пару для усыновления за денежное вознаграждение.

На предложение откликнулась жительница Ивано-Франковска. В ходе частной переписки стороны договорились об условиях сделки.

После достижения договоренностей покупательница перечислила средства на автобусный билет в Ивано-Франковск. В начале апреля беременная приехала в город, прошла медицинское обследование в одной из местных больниц, после чего получила 10 тысяч гривен в качестве задатка. Кроме того, жительница Ивано-Франковска сняла для неё квартиру и оплачивала проживание, продукты, лекарства и предродовые обследования.

2 июля подозреваемая родила здорового мальчика в городском перинатальном центре. По информации прокуратуры, перед выпиской, 6 июля, в палате задним числом оформили фиктивный договор о суррогатном материнстве, который должен был создать впечатление, что женщина родила ребенка для других людей.

В тот же день на территории перинатального центра, по версии следствия, состоялся обмен новорождённого на деньги. Сразу после этого правоохранители задержали подозреваемую.

Следователи также сообщили, что женщина находится в третьем браке и имеет еще четверых несовершеннолетних детей 2015, 2017, 2018 и 2023 годов рождения. Еще один ее ребенок, 2014 года рождения, умер. По данным правоохранительных органов, вместе с матерью проживал только самый младший сын, а трое других детей жили с бабушкой в Киевской области. На момент публикации ими занимаются профильные службы.

По информации следствия, муж и родители подозреваемой знали о её намерении продать ребёнка. По месту их проживания были проведены обыски.

Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми (часть 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти полумиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который , по данным следствия, совершал сексуальное насилие над пятью племянниками. Жертвами преступления стали дети в возрасте от 2 до 8 лет.

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