В Хмельницком полицейские пытались задержать мужчину в СЗЧ: тот потерял сознание и сбежал из скорой. Видео

В центре города Хмельницкий, на улице Грушевского произошел конфликт с участием правоохранителей и мужчины, которого пытались задержать. Мужчина, как выяснилось, находится в розыске за самовольное оставление воинской части.

Видео дня

Это произошло на улице Грушевского. Подробности инцидента рассказали в местной полиции.

Попытка задержания

Как утверждают правоохранители, "во время осуществления мероприятий по задержанию мужчина не выполнял законные требования полицейских и оказывал активное сопротивление". Кроме того, к месту происшествия начали подходить "посторонние граждане, которые препятствовали задержанию гражданина".

На видео можно увидеть, что "посторонние граждане" сразу разделились на две группы – одна действительно мешала правоохранителям и даже нападала на них, а вторая осуждала действия первой.

Так или иначе, полицейский применил специальное средство, снаряженное веществом слезоточивого и раздражающего действия.

"После он достал табельное огнестрельное оружие без приведения его в готовность к стрельбе, поскольку считал, что в обстановке, которая сложилась, могли возникнуть основания для его применения", – отметили в полиции.

Побег подозреваемого

Далее мужчина, которого пытались задержать, пожаловался на ухудшение самочувствия и даже потерял сознание. Именно поэтому на место происшествия правоохранители вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оказала ему необходимую помощь.

Но "во время доставки мужчины в медицинское учреждение он вышел из СМП и исчез", отметили полицейские.

Это можно увидеть на видео, которое обнародовали правоохранители.

Сейчас идет служебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Беглец остается в розыске.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу. Его оперативно задержали правоохранители. В ходе проверки было установлено, что задержанный является военнослужащим в СЗЧ.

А в Полтавской области задержали военнослужащего, который не только самовольно оставил часть, но и публично угрожал поджечь территориальный центр комплектования. Это – Виталий Чепурко, известный как "полтавский поджигатель" из-за серии поджогов в прошлом.

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