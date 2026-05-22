'Полтавского поджигателя', который пошел в СЗЧ и угрожал поджечь ТЦК, задержали: что ему грозит

В Полтавской области задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть и публично угрожал поджечь территориальный центр комплектования. Мужчина по имени Виталий Чепурко известен в медиапространстве как "полтавский поджигатель" из-за серии поджогов в прошлом.

Сейчас с ним работают правоохранители, а его действиям дается правовая оценка. Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Отмечается, что сотрудники Полтавского зонального отдела Военной службы правопорядка совместно с полицейскими установили местонахождение и задержали военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть. Кроме этого, мужчина через социальные сети публично призывал к насилию и угрожал совершением террористического акта.

Задержанный является фигурантом резонансных видео и известен как "полтавский поджигатель". Его доставили в подразделение ВСП для выяснения обстоятельств правонарушений и подготовки материалов для передачи в органы досудебного расследования. В дальнейшем будет принято решение в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Военнослужащему разъяснили его права, а также сообщили об ответственности за самовольное оставление части в условиях военного положения. Ему также объяснили порядок возвращения к службе и возможность восстановления правового статуса. Сейчас работники Государственного бюро расследований изучают собранные материалы, продолжаются следственные действия.

Ранее Виталий Чепурко заявлял в соцсетях, что самовольно оставил воинскую часть и якобы планирует поджечь областной ТЦК. В видео он утверждал, что дал обещание осуществить поджог. В то же время точное время записи и его местонахождение на тот момент оставались неизвестными.

В начале 2026 года Чепурко сообщал, что добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и планирует проходить обучение и участвовать в боевых действиях против российских оккупантов.

Известно, что популярность мужчина получил более десяти лет назад после серии поджогов в Полтаве. Тогда он сам сообщал спасателям о возгорании и снимал свои действия, что впоследствии стало основой для распространения мемов в сети.

Добавим, что самовольное оставление воинской части в условиях военного положения является серьезным правонарушением. Законодательство Украины предусматривает за такие действия уголовную ответственность. В частности, согласно статье 407 Уголовного кодекса, в период войны наказание может составлять от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2007 году за два месяца он поджег 28 дверей, а видео с его признаниями впоследствии попало в интернет и стало вирусным. За эти преступления мужчину при говорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

После освобождения Чепурко вернулся к гражданской жизни, создал YouTube-канал и начал зарабатывать на рекламе и видеопоздравлениях. Он также занимался выращиванием перепелов.

