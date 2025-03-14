В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который помогал оккупантам преследовать украинских патриотов

В Харьковской области разоблачили мужчину, который во время оккупации сотрудничал с россиянами, способствовал репрессиям против украинцев и преследовал патриотов. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, однако он бежал в Россию и будет объявлен в розыск.

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За свою службу на врага он получал зарплату, которую выдавали в рублях. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

По данным следствия, во время российской оккупации 46-летний житель Купянска добровольно поступил на службу к захватчикам. Он получил должность "исполняющего обязанности старшего эксперта экспертно-криминалистического отделения" в незаконном оккупационном "управлении внутренних дел".

Муж ранее работал в правоохранительных органах в звании старшего лейтенанта милиции и был уволен в 2015 году из-за сокращения количества работников. После прихода оккупантов, в июне-сентябре 2022 года, перешел на их сторону, использовав свои навыки. Его задачей было дактилоскопирование украинских патриотов, незаконно удерживаемых в изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции.

За сотрудничество с кафирами он получал зарплату в российских рублях. Когда украинские войска освобождали Харьковщину, мужчина сбежал в Россию, надеясь избежать ответственности. Обвинительный акт уже передан в суд. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Согласно ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, за коллаборационную деятельность мужчине грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Досудебное расследование проводят следователи Нацполиции и СБУ, дело сопровождает Харьковская областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области будут судить коллаборанта, который во время оккупации региона возглавил оккупационную прессу и распространял российскую пропаганду. Бывший журналист возглавил одну из подконтрольных захватчикам газет и курировал работу еще пяти контролируемых ими изданий.

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