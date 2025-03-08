Руководил оккупационной прессой: на Херсонщине будут судить пропагандиста, который работал на врага

В Херсонской области будут судить коллаборанта, который во время оккупации региона возглавил оккупационную прессу и распространял российскую пропаганду. Бывший журналист возглавил одну из подконтрольных оккупантам газет и курировал работу еще пяти контролируемых захватчиками изданий.

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За работу на государство-агрессора ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего журналиста, который во время российской оккупации Херсонщины добровольно возглавил оккупационную прессу и распространял пророссийскую пропаганду. По данным следствия, в 2022 году мужчина согласился на сотрудничество с врагом и стал редактором так называемой "Объединенной редакции" оккупационной газеты "Надднепрянская правда". Кроме того, он курировал работу еще пяти местных изданий, действовавших под контролем захватчиков", – говорится в сообщении.

Имени предателя в "Хочу к своим" не назвали. Однако это еще летом 2022 сделали журналисты Херсонщины. 14 июля 2022-го коллаборанта показали в эфире подконтрольного оккупантам местного телеканала ВТВ+. Они пытались скрыть его личность, показав предателя со спины и изменив его голос. Однако его мгновенно идентифицировали как "журналиста" Евгения Белого.

Свою профессиональную карьеру Белый начинал в газете будущего гауляйтера оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо, затем работал заместителем главного редактора коммунальной газеты "Херсонский вестник", а после переезда в Одессу – главредом сайта "Индустриалка". Похоронил и карьеру, и честное имя Белый, согласившись после оккупации Херсонщины работать на врага.

Кроме "Надднепрянской правды", российскую пропаганду и антиукраинские нарративы Белый распространял через подконтрольные захватчикам газеты "Каховская Заря", "Золотая Нива", "Голопристанский вестник", "Черноморец", "Новая Каховка".

На своей должности, отметили в "Хочу к своим", предатель официально зарегистрировал редакцию по законодательству РФ, подбирал кадры для работы оккупационных медиа и организовывал выпуск печатной продукции.

"В своих публикациях коллаборант отрицал российскую агрессию против Украины, оправдывал оккупацию Херсонщины и призвал к проведению незаконных выборов, организованных захватчиками. Обвинительный акт утвержден и направлен в суд прокурорами Херсонской областной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Предателя будут судить по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины или публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий), ч. 5 ст.111-1 организация политических мер и информационное сотрудничество с агрессором), ч. 6 ст. 111-1 (занятие должности в незаконных органах власти), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью в сфере медиа.

Также в "Хочу к своим" обратились с призывом к украинцам.

"Знаете, кто сотрудничает с врагом? Пишите сюда. Хотите прекратить сотрудничество с врагом? Пишите сюда. Хотите уехать в РФ? Пишите сюда", – призвали в проекте.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области будут судить женщину, которая добровольно стала главным бухгалтером оккупантов. Она обеспечивала финансирование захватнической администрации и теперь будет отвечать за это перед законом.

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